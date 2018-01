Ricardinho, do Besiktas, é agredido por jogador e torcedor O meio-campo Ricardinho, 33 anos, campeão mundial pela seleção brasileira em 2002 e com passagens por Corinthians, São Paulo e Santos e atualmente no Besiktas, foi agredido pelo jogador Marco Aurélio (brasileiro naturalizado turco) e por torcedores do Fenerbahçe após o empate por 1 a 1 no clássico turco, na sexta. A confusão aconteceu na saída do estádio, na garagem. Acusado de gestos e palavras racistas durante o jogo, Ricardinho, escoltado por um segurança, foi surpreendido e agredido por um torcedor. Aproveitando a confusão, Marco Aurélio, logo depois, também foi para cima do meio-campista. A briga foi registrada por uma emissora de TV local. Ainda não foram definidas punições para os envolvidos pela federação turca de futebol. Marco Aurélio, ex-Palmeiras e irmão do ex-jogador Bernardo (volante, com passagens por Corinthians e São Paulo) foi preso. O empate classificou o Besiktas para a final da Copa da Turquia.