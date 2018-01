Ricardinho e Alex vivem momentos distintos Ao mesmo tempo que fazer parte do grupo da seleção brasileira é motivo de orgulho para qualquer jogador, serve também como uma lição de humildade. A maioria deles não está acostumada a disputar posições. São ídolos em seu clubes e só deixam o time em caso de contusão ou suspensão. Os meia-atacantes Alex e Ricardinho são exemplos dessa realidade. Titulares absolutos de Cruzeiro e São Paulo, respectivamente, passam por momentos distintos na França. O são-paulino aproveita o fato de já ser bastante conhecido do técnico Carlos Alberto Parreira - trabalharam juntos no Corinthians - para consolidar-se na posição. Já o cruzeirense, um dos principais destaques (se não o maior deles) da conquista da Copa do Brasil, aguarda pacientemente sua oportunidade para começar uma partida. Só para lembrar, Parreira não os considera postulantes à mesma posição. Para o treinador brasileiro, Alex disputa posição com Gil, mais pelo lado esquerdo do ataque. Detalhes táticos à parte, é interessante analisar a forma como esse jogadores reagem diante da iminência de brigar por um lugar no time. Ricardinho tenta se mostrar tranqüilo. Sabe que conta com a simpatia do comandante e que, se não comprometer, dificilmente será sacado do time. Já para a disputa das eliminatórias a situação muda. "Quando se convoca a seleção brasileira, chama-se os melhores. E entre os melhores sempre vai haver essa competição saudável para jogar", afirmou. E o meia do São Paulo tem um motivo a mais para estar satisfeito com a titularidade. Se o Brasil vencer Camarões amanhã, na estréia da seleção na Copa das Confederações, Ricardinho atingirá a marca de 200 vitórias em sua carreira. Com calma - Alex, por sua vez, procura ser coerente com o discurso que adotava ainda quando estava no Brasil, na véspera da decisão da Copa do Brasil. Dizendo-se amadurecido, garantiu que a época de ficar nervoso, ansioso para mostrar que tem futebol para ser titular já passou. "Não tem mais essa história de entrar na equipe e, em 15 minutos, tentar resolver todos os problemas do mundo", afirmou. "Agora, com a experiência que a gente adquire, o negócio é entrar no campo e tentar ser tão produtivo quanto o jogador que estava atuando. E, se possível, melhorar." A argumentação do cruzeirense é idêntica a de Ricardinho. "Ser titular no clube é uma coisa, pois nem sempre o grupo tem um nível técnico homogêneo. Mas na seleção, não. Aqui todo mundo está igual."