Ricardinho e Benítez podem fazer estreia no Atlético-MG O Atlético-MG pode ter duas estreias na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, diante do Santos, no Mineirão, o técnico Celso Roth acena com a possibilidade de utilizar o meia Ricardinho e o zagueiro paraguaio Benítez. Ambos reforçaram o Atlético nas últimas semanas e ainda não atuaram pelo novo clube.