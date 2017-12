Ricardinho é operado e não joga Brasileiro O meia Ricardinho sofreu uma artroscopia nesta manhã de segunda-feira e deve ficar de fora dos gramados por até cinco semanas, tempo estimado para se recuperar. Dessa forma, dificilmente vai voltar a defender o São Paulo neste Campeonato Brasileiro. A cirurgia foi realizada pelo médico Joaquim Grava, no Hospital São Luis, onde o jogador deve passar o resto do dia. No sábado, o meia continuava com o joelho inchado e sentindo dores. Não participou do "rachão" e foi ao Hospital Albert Einstein. Foi constatado que não era tendinite e, sim uma lesão no menisco do joelho direito.