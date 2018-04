Ricardinho é regularizado e deve estrear no Atlético-MG

Ricardinho chegou ao Atlético-MG no dia 15 e tem realizado trabalhos pesados, já que ficou um período sem atuar, depois que rescindiu o seu contrato com o Al-Rayyan, do Catar. Roth, porém, tem aprovado a participação do meia nos treinamentos e admitiu que conta com Ricardinho para o confronto com o Santos.

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e com uma passagem marcada por vários conquistas no Corinthians, Ricardinho, que assinou contrato com o Atlético-MG até dezembro, é uma das principais apostas da diretoria do time de Belo Horizonte para lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.