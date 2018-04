Ricardinho é relacionado por Celso Roth no Atlético-MG O técnico Celso Roth evitou confirmar nesta sexta-feira a estreia de Ricardinho pelo Atlético Mineiro na partida contra o Santos, domingo, no Mineirão. O meia foi relacionado para o jogo e o treinador destacou a qualidade física técnica do pentacampeão mundial.