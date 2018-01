Ricardinho e Rojas garantem: não há crise Rojas e Ricardinho estavam bem mais calmos nesta segunda-feira. Nem pareciam o treinador e o jogador que haviam utilizado os jornalistas para mandarem recados um para o outro no sábado. ?Não vou mais admitir essa conversa de que tenho de ser o líder do São Paulo. Estou avisando?, disse Ricardinho. ?Vou ter uma conversa olho no olho com ele?, respondeu Rojas. Nesta segunda os dois tinham um discurso igual. ?Quero dizer a todos que só vou falar sobre o jogo com o Bahia na quarta-feira?, disse Ricardinho, em tom solene. ?Estou aqui para conversar com vocês a respeito do nosso próximo jogo, que será contra o Bahia. O resto já passou?, repetia Rojas. E a conversa olho no olho. ?Essa conversa aconteceu antes de os jornalistas terem a entrada permitida. Foi entre eu e o Ricardinho, com os outros jogadores presentes. Assim é melhor. Todos servem de testemunha?, diz o técnico. Depois de muito pedido, Rojas falou um pouco mais sobre o assunto. ?Jogadores com mais qualidade técnica e com mais experiência são mais cobrados do que os outros. Só que isso é uma carga muito pesada para alguns. Por isso, agora todos têm de liderar o time, todos têm de questionar bastante?, disse o técnico, como se fosse possível um grupo de pessoas em que todas são líderes. Liderariam quem? De uma forma ou de outra, o treino mostrou algumas diferenças. Muitos jogadores gritaram, cobraram posicionamento e postura em campo. Ricardinho, inclusive, pela esquerda, exigindo mais esforço dos companheiros. Só ele não concorda com isso. ?Continuo fazendo o meu trabalho como sempre. Sempre conversei com os companheiros, sempre exerci minha liderança, mas de forma interna. Não vou mudar nada.? Um time precisa de líder, Ricardinho? ?O nosso time, nesse momento precisa é de uma vitória contra o Bahia para que volte a se distanciar dos concorrentes na luta por uma vaga na Libertadores.? Ele falou também sobre a motivação que os jogadores precisam para jogar bem em um momento conturbado, sem vitórias. ?Jogador não precisa de motivação para se esforçar em campo. Ele tem a obrigação, isso sim, de se esforçar sempre. Esse é um compromisso nosso com a diretoria do clube, com os torcedores e com a nossa família. Motivação não pode faltar nunca?. Os dois, Ricardinho e Rojas juraram que o relacionamento entre ambos não mudou. Continua o mesmo. Que tudo o que precisava ser dito já o foi no sábado, após a derrota para o Santos. Mais uma resposta igual dos dois, como aquela de que só o Bahia interessa. Foram respostas acertadas antes do início da entrevista, quando ambos conversaram bastante com os assessores de imprensa do clube. Então, fica assim. Está tudo certo. Até quando, não se sabe.