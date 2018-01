Ricardinho é susbtituído e sai nervoso Após seguidas atuações pífias, o meia Ricardinho, que estava ameaçado de perder lugar entre os titulares, ganhou mais uma chance no time do São Paulo, mas voltou a decepcionar. Acabou, assim, sendo substituído, pouco depois da metade do segundo tempo do jogo contra o Guarani, pelo jovem Fábio Santos e deixou o campo sob vaias. O atleta não gostou nada da alteração do técnico Roberto Rojas e correu para os vestiários do Morumbi, na noite desta quinta-feira sem muita conversa. ?Não tenho nada para falar?, limitou-se a dizer, quando foi assediado pelos repórteres de rádio e televisão. Ricardinho fez poucas jogadas de impacto. Tentou, no início da segunda etapa, marcar gol, com duas finalizações, mas não foi feliz. É possível que vá para o banco no jogo de domingo, entre São Paulo e São Caetano, no ABC. Gustavo Nery, praticamente recuperado de contusão na coxa direita, deve entrar no meio-campo. Por outro lado, Fábio Simplício recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Rico afastado ? O atacante, que não vem aprovando, desentendeu-se, na quarta-feira, com um integrante da comissão técnica são-paulina e foi afastado do elenco. Ele deve passar a treinar com o time B, em Barueri, e corre risco de ter o contrato rescindido.