Ricardinho e Vampeta viajam amanhã A torcida de Belém vai ter de esperar pelo menos mais um dia para poder ver de perto dois jogadores da seleção brasileira pentacampeã da Copa do Mundo. Ricardinho e Vampeta eram esperados pela delegação do Corinthians na noite de hoje mas, durante a tarde, a comissão técnica foi informada pelos dirigentes que estão em São Paulo que os jogadores não embarcariam no dia previsto. O caso mais complexo era o de Ricardinho, pois o jogador ficou ameaçado de não viajar para o Pará. O procurador do meia, Rubens Pozzi, tinha uma reunião marcada com a diretoria do Corinthians no fim da tarde de hoje para discutir uma possível transferência do jogador. Após o encontro, o representante deu uma notícia tranqüilizadora aos torcedores do Alvinegro. "Ele vai se reapresentar amanhã em Belém", afirmou. Pozzi não quis falar sobre as possibilidades de tranferência do jogador, inclusive para o São Paulo. Limitou-se a afirmar que não há proposta concreta de qualquer clube. As especulações sobre a saída de Ricardinho aumentaram depois de sua convocação para a Copa do Mundo, uma vez que sua multa rescisória, de US$ 2 milhões é um valor considerado abaixo da média dos jogadores de seleção brasileira. O caso de Vampeta é mais simples. O jogador pediu autorização para o técnico Carlos Alberto Parreira para retardar a chegada porque seria homenageado na Bahia, onde mora sua família. O volante deve desembarcar em Belém amanhã, mas o horário permanecia indefinido até o fim do dia por causa da dificuldade de transferência de vôos. A única coisa certa é a chegada do técnico Carlos Alberto Parreira no início da tarde de amanhã. O treinador deve comandar o treino previsto para a tarde mas a ausência de Ricardinho e Vampeta vai atrapalhar a programação de preparação para o jogo contra o Fluminense no domingo. O Corinthians está no Grupo A da Copa dos Campeões - lidera a tabela por saldo de gols pois os quatro jogos já disputados na chave terminaram em empate. Um descuido na partida contra o Fluminense pode custar a classificação da equipe na próxima fase dependendo do resultado da partida entre Náutico e Paysandu.