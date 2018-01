Ricardinho elogia conquista do Santos O meia Ricardinho, do São Paulo, o goleiro Rubinho, do Corinthians e o meia Diego, do Santos, se uniram nesta terça-feira na inauguração de uma quadra esportiva para crianças carentes da Favela do Buraco Quente, Zona Sul da capital, promoção da Nike. O local será administrado pela ONG Gotas de Flor com Amor, que promove oficinas recreativas e profissionalizantes para 270 crianças, adolescentes e suas famílias. Diego foi a sensação dos santistas como Rivaldo Fernandes da Silva, de 12 anos. ?Foi emocionante. Queria ter tirado uma foto, mas consegui um autógrafo na bola.? Ricardinho diz que viu lances das finais do Campeonato Brasileiro e achou a vitória do Santos merecida. Para o jogador, o ano não foi perfeito por causa da eliminação do São Paulo. ?Mas perdemos para o Campeão Brasileiro.? Rubinho, que já participou de seleções brasileiras das categorias de base, opinou sobre a recusa do Santos em liberar Robinho e Diego para a seleção sub-20. ?Concordo com Leão, que disse que a seleção é mais produtiva para os jogadores que não estão no time principal do clube ou na reserva. Mas se ele quiser ir, acho que deve.?