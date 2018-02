Ricardinho está confirmado no Botafogo O atacante Ricardinho, que foi poupado do treino de quarta-feira por causa de uma contusão, treinou bem nesta quinta e será titular do Botafogo no jogo contra o Juventude, domingo, em Caxias do Sul. Ele vai formar dupla de ataque com Alex Alves. "Deu para treinar legal hoje. Corri bem, não senti dores e vou para o jogo, que é decisivo para o Botafogo", declarou Ricardinho. O Botafogo tem 50 pontos e precisa de mais uma vitória nos três últimos jogos do Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento. Parceria - O presidente Bebeto de Freitas recebeu nesta quinta-feira em General Severiano, sede do Botafogo, a visita de três empresários norte-americanos dispostos a investir no clube na próxima temporada. Mas ele não revelou os detalhes da conversa.