Ricardinho está na mira da Roma Ricardinho está na mira da Roma. É o que divulgaram, nesta terça-feira, órgãos da imprensa italiana. De acordo com artigo publicado no site tgcom, o clube romano tem a necessidade de se reforçar no meio-campo e vem observando, nas últimas semanas, o jogador são-paulino, avaliado em cerca de US$ 5 milhões. O tgcom ouviu o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, que disse que "analisará caso receba boa proposta". O site fez breve histórico da carreira do atleta, ressaltando o título mundial com a seleção brasileira, no ano passado, e lembrou que ele já tem passaporte italiano. Ricardinho, que se recupera de cirurgia no joelho direito e só deve retornar aos gramados em 2004, é descendente de italianos. Se o interesse for oficializado e uma oferta chegar ao Morumbi, a diretoria não fará grandes esforços para segurá-lo. Embora Marcelo Portugal Gouvêa ache que Ricardinho poderá ser importante na disputa da Libertadores, o meia custa caro demais ao clube. Além do elevado valor das luvas, que está sendo parcelado, ele recebe cerca de R$ 160 mil mensais. E, até agora, não rendeu o esperado com a camisa tricolor. Outro que tem o nome citado na Europa é Gustavo Nery. O jogador chamou a atenção do Porto, de Portugal, e pode receber proposta até o fim do ano. Gustavo Nery negocia a renovação de seu contrato, que termina em julho, por mais dois anos. O acordo tem como principal objetivo dar garantia ao clube numa eventual transação e não significa que o jogador vá permanecer no Morumbi nas próximas temporadas.