Ricardinho faz testes para o clássico O meia Ricardinho, que sentiu uma fisgada na coxa esquerda, será examinado nesta sexta-feira para saber se terá condições de jogar domingo contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Essa é a única dúvida do técnico Oswaldo de Oliveira, que contará com a volta de Robinho, Mauro, Fábio Baiano e Ávalos. Por outro lado o clube continua procurando reforços, mas o presidente Marcelo Teixeira quer o lançamento dos novos jogadores, como Rossini, que estreou na quinta-feira contra o Guarani, no empate sem gols.