Ricardinho feliz com seu rendimento O meia Ricardinho diz não concordar com as avaliações de que seu desempenho no São Paulo tem sido inferior ao da época que atuava pelo Corinthians. Segundo o jogador, os julgamentos são influenciados diretamente pelos resultados. ?A melhor fase é quando se é campeão. Às vezes você joga bem, não é campeão, então a fase não é boa. Às vezes você não joga tão bem, é campeão e por isso a fase é maravilhosa.? Para dar um exemplo prático, citou o bom desempenho da fase de classificação do Campeonato Brasileiro. ?No ano passado ganhamos dez jogos seguidos e naquela época todo mundo dizia ?o São Paulo está entrosado?, e eu tinha poucos meses de clube?, lembra Ricardinho. O meia se diz satisfeito com sua produção atual, embora acredite que o rendimento do setor ofensivo ainda possa melhorar. ?A gente está evoluindo e, sem dúvida, tem uma situação muito boa de entrosamento.? Ricardinho evita comparações entre sua passagem pelo Corinthians e a atual, no São Paulo. Abriu uma exceção somente para discordar da maneira como tem sido avaliado. ?Os jornalistas procuram analisar a partir do esquema em que eu jogava quando saí do Corinthians (4-3-3). Mas eles esquecem que eu joguei no Corinthians da forma como eu jogo no São Paulo em 1999, 2000 e 2001, com quatro jogadores no meio.? O meia também discorda do tratamento a que Oswaldo de Oliveira tem sido submetido e garante que o técnico são-paulino tem sido avaliado de maneira injusta. ?As pessoas acham que por ele ser um cara esclarecido, bonzinho e amigo, que ele não pega no pé dos jogadores, que ele não dá bronca. Pelo contrário, a hora que tem de cobrar ele cobra, a hora que tem de conversar ele conversa, a conduta que tem de ter, ele tem?. Segundo o meia, todos os jogadores que já trabalharam com Oswaldo de Oliveira querem voltar a fazer parte de seu grupo de comandados. ?Nenhum jogador gosta que fique tudo numa boa, mas não consiga resultado.? Ricardinho sabe que a torcida do São Paulo espera por títulos e garante: com uma pequena mudança de postura, o time será vencedor como a torcida deseja. ?O time vai mudar em alguns aspectos daqui para frente e isso vai ser importante não só para o nosso crescimento em resultados, mas, principalmente, para nossas conquistas?, afirmou. Segundo Ricardinho, a mudança deverá ser mais acelerada se houver apoio da torcida. ?Se você for criticado no seu trabalho dependendo da sua personalidade, você vai se abater ou não. Mas se você tiver um apoio, independente da situação, sua sensibilidade é outra.?