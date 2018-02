Ricardinho ganha vaga na seleção O técnico Carlos Alberto Parreira convocou, nesta segunda-feira, o meia Ricardinho, do São Paulo, para o amistoso de sábado contra Portugal, na cidade do Porto. Parreira não poderá contar com Denílson, do Betis, e Kaká, do São Paulo, ambos machucados. Denílson tem dores no joelho e Kaká sofre com problemas musculares, que o tiraram da decisão de domingo do Campeonato Paulista contra o Corinthians.