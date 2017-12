Ricardinho garante: não foi procurado Ricardinho ganhou prestígio nas últimas horas. O jogador, que será a maior estrela de uma partida de futebol de areia na praia da Enseada, amanhã, está sendo pretendido pelo Vasco, Cruzeiro e Flamengo. No Paraná, onde passa férias, ele acompanha o noticiário."Falam que eu estou sendo vendido, mas ninguém ainda me procurou. Tudo, por enquanto, não passa de mera especulação. Então não posso responder sobre o que ainda não está acontecendo", diz. Leia mais no Jornal da Tarde