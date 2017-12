Ricardinho já está enturmado no Santos Ricardinho já começa a se enturmar com o grupo do Santos. Descontraído, ele comentou que os novos companheiros não são bons só de bola. "Já pude notar que eles são bons também no trabalho, no relacionamento do dia-a-dia e todos estão empenhados em conquistas os objetivos deste ano", afirmou o reforço santista. De volta ao futebol, depois de ficar um período na reserva do Middlesbrough e outro sem clube, Ricardinho já faz planos mais ousados. "Voltar à seleção também é um objetivo e pretendo realizar um grande trabalho para ter novas oportunidades e sei que só o sucesso no clube nos pode dar essa condição", disse. O período em baixa na carreira também não desanima o novo reforço do Santos. "Sempre obtive bons resultados em minha profissão, sempre procurei conquistar o máximo, mesmo sabendo que o futebol é competição e nem sempre se ganha, e vou procurar sempre vencer para continuar tendo êxito em minha carreira", contou. Ricardinho treinou normalmente nesta sexta-feira, mas não arrisca um palpite sobre quando entrará no time. Cuidadoso, ele passa em suas declarações a imagem da tranqüilidade e foge de todo tipo de polêmica. Por isso, revelou apenas que já vinha treinando fisicamente e está continuando esse trabalho. "O Vanderlei, na condição de comandante, vai saber o melhor momento", despistou.