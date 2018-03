Ricardinho já tem data para sair A transferência de Ricardinho do Corinthians para o São Paulo será definida hoje em um encontro secreto entre os dirigentes dos dois clubes. A proposta do São Paulo alcança R$ 6 milhões. No Parque São Jorge, a resistência é grande, mas o comando do clube já admitiu negociar o seu principal jogador. Ricardinho deve vestir a camisa tricolor número 10, 2ª feira, em uma grande festa no Morumbi. Leia mais no Jornal da Tarde