Ricardinho otimista para a decisão O volante Ricardinho é a única novidade confirmada no time do Cruzeiro, que iniciou hoje à tarde, no campo da Tuna Luso Brasileira, em Belém do Pará, os treinamentos visando a primeira partida da decisão da Copa dos Campeões, na próxima quarta-feira. O jogador retorna ao time no lugar de Augusto Recife, depois de cumprir suspensão automática contra o Flamengo. "O Cruzeiro está bem e agora é manter o seu padrão de jogo e a equipe que vier, o Cruzeiro tem que tentar vencer", disse, confiante, Ricardinho, que poderá alcançar um recorde histórico - chegando à 16ª conquista com a camisa celeste - caso o clube mineiro conquiste o seu terceiro título. A dúvida na escalação fica por conta da volta ou não de Fernando Miguel, que pode perder a vaga de titular para Vander, um dos destaques do time na vitória sobre os rubro-negros. A expectativa é que o técnico Marco Aurélio mantenha o esquema 4-4-2, utilizado nas duas últimas vitórias. O Cruzeiro espera pelo vencedor do confronto entre Palmeiras e Paysandu, no próximo domingo. Alexandre - Apesar de a diretoria da Ponte Preta ter anunciado hoje o empréstimo do goleiro Alexandre Fávaro, de 23 anos, para o clube mineiro, o vice-presidente de Futebol, Alvimar de Oliveira Costa, negou que a negociação tenha sido concretizada. O dirigente afirmou que a transação está "bem encaminhada". No entanto, o jogador, que foi lançado por Marco Aurélio, quando este dirigia a equipe de Campinas, deverá estar em Belo Horizonte na próxima semana para acertar os detalhes de seu contrato. Alexandre está sendo contratado para a reserva de Jefferson.