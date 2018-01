Ricardinho pode ir jogar no Benfica Ricardinho pode ir para o Benfica, informou nesta quarta-feira o site português A Bola. O tio e empresário do ex-jogador do São Paulo, Ruben Pozzo, está em Lisboa e negocia a ida do meia para o clube. ?Estamos em contato telefônico com os dirigentes do Benfica e acredito que na parte da tarde desta quarta-feira haja uma reunião para que a situação possa ser definida?, disse.