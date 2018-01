Ricardinho prevê arrancada do São Paulo Um Ricardinho feliz está de volta ao São Paulo. Os quatro jogos realizados ? após a longa fase se recuperando de contusão na coxa esquerda ? com rendimento crescente e resultados positivos, mudaram o semblante do meia, que já estabelece regras e metas no clube. ?É a hora de o São Paulo se acostumar às vitórias e de assumir o primeiro lugar o quanto antes?, afirmou o jogador, enfatizando que, restando um terço para o término da competição, este é o momento de o time dar a arrancada rumo ao tão cobiçado título. ?Estando em primeiro, você é o objetivo e aí o empate passa a ser bom, hoje ainda buscamos o objetivo. Mas posso afirmar que aquele negócio de o São Paulo ficar no quase está perto de acabar, o sentimento de títulos vai voltar?, promete. O gol feito no amistoso contra o Ituano, quarta-feira, aliado ao crescimento do rendimento dentro de campo, vêm sendo cruciais para a volta daquele meia vencedor, que chegou à seleção brasileira e conquistou títulos pelo rival Corinthians. Além do fato de estar completamente recuperado. Ricardinho temia voltar a sentir a contusão. Assim, evitava algumas jogadas nos treinos. ?O medo de chutar passou?, afirma o meia, que vem fazendo tratamento físico diferenciado para melhorar o condicionamento. O técnico Roberto Rojas comemora o crescimento do meia e aguarda a volta do atacante Luís Fabiano, nesta sexta-feira pela manhã, para definir o time para o confronto de domingo, contra o Figueirense. A única dúvida é sobre o esquema de jogo. Não sabe se mantém o 4-4-2 ou escala a equipe com três zagueiros.