Ricardinho projeta títulos em chegada ao Atlético-MG O meia Ricardinho chegou falando em títulos na sua apresentação oficial no Atlético Mineiro, nesta terça-feira, na Cidade do Galo. Com contrato até 2011, o pentacampeão mundial disse que o projeto do time de Belo Horizonte de lutar por conquistas nos próximos anos o motivou a acertar o retorno ao futebol brasileiro.