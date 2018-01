Ricardinho quer jogar no exterior Apesar de ter acertado a sua rescisão de contrato com o São Paulo, Ricardinho garantiu que ainda não tem nenhum acordo firmado com outro clube. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT são-paulino, o jogador lamentou o fim do seu ciclo no Morumbi e disse que a sua prioridade é jogar no exterior. ?Pode ter certeza que a decisão de deixar o São Paulo foi muito bem pensada. Agora, vamos, com calma, resolver essa segunda parte?, afirmou Ricardinho, ao comentar sobre seu futuro. Segundo ele, alguns o clubes já o consultaram, mas ainda não há proposta concreta.