Ricardinho rescinde contrato e pode voltar ao Brasil O meia Ricardinho acertou nesta segunda-feira a sua rescisão de contrato com o Al Rayyan, do Catar. O jogador, que estava desde o ano passado na equipe árabe, fica assim livre para voltar a jogar por um clube do Brasil. Além disso, como rescindiu o vínculo antes do fechamento da janela para transferências internacionais, ele também pode acertar com qualquer outra equipe do mundo.