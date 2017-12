Ricardinho: revelações e desabafo Depois de um ano no São Paulo, comprado por US$ 4 milhões, finalmente Ricardinho resolveu abrir o coração, em uma entrevista exclusiva ao JT. E falou durante 90 minutos. Confessou ter precisado de muita coragem na hora de trocar o Parque São Jorge pelo Morumbi (evita pronunciar o nome Corinthians em respeito ao torcedor são-paulino). E fez duas declarações inesperadas. Garante que não há e nem haverá perdão a Marcelinho Carioca. ?Há sacanagens e sacanagens. Ele quase acaba com a minha carreira. Daí não pode haver espaço para volta.? E que seu contrato com o São Paulo poderá acabar mais cedo do que todos esperam: em julho de 2004 e não em julho de 2006, como foi divulgado, pois o que está em vigor é um contrato de risco. Leia mais no Jornal da Tarde