Ricardinho: risco da reserva no São Paulo Após um ano no São Paulo, Ricardinho inicia a semana com o status diminuído. Continua sendo a grande contratação do time ? seu passe custou R$ 5 milhões ? e o maior salário ? recebe perto de R$ 300 mil reais por mês ?, mas deixou de ser unanimidade. Nem a presença no jogo de quarta-feira contra o Bahia, na Fonte Nova, está garantida. Roberto Rojas fez questão de dizer, após a derrota contra o Santos, que Ricardinho é apenas mais um no elenco de 25 jogadores do São Paulo. ?Ele pode ter vaga para o jogo contra o Bahia, mas pode não ter também. E se ele não jogar não tem nada de surpreendente nisso.? O treinador do São Paulo não foi consultado quando a diretoria decidiu que Gabriel deveria participar do time B. Não reclamou. Também não foi consultado e nem reclamou quando Gabriel foi ?absolvido? e quando Leonardo foi tomar o seu lugar no ?exílio? com Cilinho, em Barueri. Entretanto, se não enfrenta a diretoria, faz questão de ter o comando de seus jogadores. Sua argumentação sempre se baseia na predominância do grupo sobre o individual. Mesmo que o individual seja Ricardinho. Ele se utilizou de entrevistas para deixar claro que desejava uma postura mais efetiva de Ricardinho em relação à liderança exercida em campo. Queria que ele, por ser o segundo jogador mais velho do time ? aos 27 anos, só perde para os 30 do goleiro Rogério Ceni ?, gritasse com os mais jovens, impedindo de uma forma ou de outra que vitórias se transformassem em empates aos 46 minutos do segundo tempo. Cobrou do jogador errado. AVISO: ?Tudo o que eu conquistei em toda a minha carreira foi assim. Tenho o meu jeito de ser e não vou mudar. Sei da minha responsabilidade e exerço o meu trabalho da forma como sempre fiz. Não podem exigir de mim o que nunca fui?, diz Ricardinho. Ele se magoou também por Rojas explicitar as expectativas a respeito de seu futebol através de entrevistas ? e não de uma conversa a sós. ?Ele não falou nada diretamente a mim. Então, também não tenho de falar com ele. Só digo que acabou. É a terceira vez que ele faz isso e não vou admitir mais. Parou por aqui?, diz. Rojas promete para esta segunda-feira uma conversa ?olho no olho? com Ricardinho. Garante que o resultado da conversa não interferirá na escalação do jogador. ?Ele fez partidas muito boas e em outras não rendeu muito. Foi por isso que saiu contra o Santos. Apenas isso. Nosso time precisava de marcação naquele momento e o Ricardinho não estava conseguindo. Com o Fábio Santos, melhoramos.? Ricardinho não quis analisar a sua substituição. ?Eu estava bem fisicamente e poderia jogar o tempo todo. Estava fazendo o meu papel de sempre, que é organizar o jogo. A marcação estava muito dura, primeiro com o Daniel, que levou cartão amarelo. O Leão colocou o Alexandre e a marcação continuou dura. Nem faltas eu podia cobrar. Acho que poderia continuar dando a minha colaboração ao time.? Se Ricardinho não gostou de sair, muito mais aborrecido ficará caso não jogue contra o Bahia. Não se sabe se aceitará ficar no banco. O certo é que, ao contrário de Gabriel e Leonardo, não será mandado para o ?exílio? com Cilinho.