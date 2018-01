Ricardinho sai, mas chegam 5 novatos Enquanto Ricardinho anunciava a rescisão de seu contrato com o São Paulo, os novos contratados do clube eram apresentados à torcida no mesmo local. Chegaram nesta segunda-feira ao CT são-paulino os zagueiros Fabão (Goiás) e Rodrigo (Ponte), o lateral-direito Cicinho (Atlético-MG), o meia Vélber (Paysandu) e o atacante Grafite (Goiás). O único reforço ausente foi o meia Danilo, que defendeu o Goiás no último Brasileiro. Ele perdeu o vôo para estar na manhã desta segunda-feira em São Paulo, mas deve treinar normalmente à tarde. Com tantas mudanças, o técnico Cuca, outro contratado para a temporada 2004, já começou o trabalho com o grupo.