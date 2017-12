Ricardinho: Santos é favorito ao título Ricardinho voltou animado da Seleção Brasileira, apesar da derrota por 1 a 0, contra o Equador, em Quito, e acredita que mesmo desfalcado de Robinho, Elano e Preto Casagrande, o Santos vai se dar bem no jogo deste domingo à tarde, contra o Coritiba, em Curitiba. "Acredito que vamos vencer e, de repente, com uma vitória, podemos voltar à liderança do Campeonato Brasileiro", disse o meia-esquerda, que retorna à equipe, após ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Goiás. Com a experiência dos dois brasileiros e outros títulos conquistados quando jogava pelo Corinthians, Ricardinho acha que embora o Atlético-PR venha se sustentando há várias rodadas no topo da tabela, o título irá para a Vila Belmiro. "Na minha opinião, se o Santos ganhar os cinco jogos que ainda tem para disputar, será o campeão. Respeitamos todos os adversários, mas nosso time já superou ou está superando todas as dificuldades que surgiram, como, por exemplo, contusões, cartões e perda de mando de jogos." Para que nada saia errado até a última rodada, no dia 19 de dezembro, quando o Santos vai receber o Vasco da Gama-RJ, na Vila Belmiro, o conselho de Ricardinho é para que todos os jogadores se concentrem sempre na partida seguinte e não deixem de se preocupar com o que pode acontecer com os concorrentes. "Temos que pensar, de estarmos focados, no nosso jogo. É só isso que nos interessa", analisa. "De que adiantaria a gente ficar torcendo para a Ponte Preta derrotar o Atlético-PR se não conseguirmos ganhar o nosso jogo?" Apesar de otimista, Ricardinho prevê um jogo difícil contra o Coritiba. "Essa história de facilitar para o Santos ganhar não existe. Vamos ter que jogar com atenção para não sermos surpreendidos e esperar o momento certo para conquistarmos os três pontos", concluiu o meia.