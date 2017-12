Ricardinho se recupera e joga no sábado O meia Ricardinho será a principal novidade da equipe do São Paulo para a partida deste sábado contra o Paysandu, em São José do Rio Preto, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador - que ficou um mês fora da equipe por conta de uma contusão - participou do treino coletivo nesta sexta-feira e, a exemplo do que havia ocorrido na véspera, garante que está plenamente recuperado. O Tricolor está defnido para o jogo. Kleber será o companheiro de Luís Fabiano no ataque. O zagueiro Lugano perdeu o lugar para Júlio Santos e o lateral-direito Leonardo vai dar lugar a Fábio Simplício.