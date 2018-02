Ricardinho só pensa no Corinthians O clássico contra o Corinthians está consumindo todos os pensamentos do meia Ricardinho. "Já estava pensando no jogo desde o fim do confronto de domingo", afirmou o jogador durante a semana." O resultado negativo na primeira partida, segundo o atleta, não deve ser esquecido, mas a prioridade é apontar o que precisa ser aperfeiçoado para a partida seguinte ao invés dos erros do encontro anterior, cujo resultado já não pode ser mais mudado. Ricardinho não esconde que em semanas decisivas costuma acompanhar o que os adversários dizem na imprensa com o objetivo de conseguir pistas de como derrotá-lo. Para esta partida não será diferente. "Já aconteceu de, a partir das declarações de um jogador, reparar em detalhes importantes sobre um adversário os quais eu não tinha prestado atenção." O clássico é especialmente especial para o jogador. Ricardinho será o único ex-corintiano no grupo são-paulino. O meia não declara publicamente, mas sabe que uma atuação decisiva na conquista de seu novo clube contra o antigo pode ajudar a consolidar sua posição de ídolo da torcida, onde ainda não pode ser considerado uma unaminimidade.