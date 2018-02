Ricardinho substitui Adriano na Seleção O técnico Carlos Alberto Parreira convocou o meia Ricardinho, do Santos, para o lugar do atacante Adriano (Inter-ITA) para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Adriano foi cortado por contusão. O jogador sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito na partida de domingo contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano e deverá ficar em repouso absoluto por pelo menos uma semana. A exemplo dos demais jogadores, o santista deverá se apresentar nesta terça-feira para o início dos treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. O Brasil enfrenta o Peru, dia 27 de março em Goiânia e, três dias depois, pega o Uruguai em Montevidéu. Depois de 11 rodadas, o Brasil ocupa o segundo lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas com 20 pontos, dois a menos que a Argentina. Restam sete rodada para a definição dos quatro classificados para o Mundial da Alemanha. O quinto colocado terá uma segunda chance, ao disputar uma respescagem com um representante da Oceania.