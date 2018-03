Ricardinho também deve desfalcar São Paulo O técnico Roberto Rojas ganhou nesta quinta-feira mais um problema para o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Ricardinho sentiu uma lesão muscular; foi avaliado pelos médicos e dificilmente vai reunir condições de jogo. O mais provável é que seja poupado para que não tenha a contusão agravada. Com isso, o São Paulo vai jogar com nada menos que seis desfalques. Além de Ricardinho, o Tricolor já não poderia contar com o goleiro Rogério Ceni, o lateral Fabiano e o volante Carlos Alberto, todos suspensos. O meia Kaká e o volante Souza se recuperam de contusão e também não jogam. Rogério foi suspenso preventivamente pelo STJD, acusado de agredir o atacante Dimba, do Goiás, em jogo da Copa do Brasil. Fabiano, que cumpriu suspensão automática contra o Paraná por ter sido expulso diante o Atlético Mineiro, pegou dois jogos de suspensão e deverá ficar mais uma partida fora.