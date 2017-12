Ricardinho também pode reforçar Santos Depois da contratação de Deivid, o Santos continua em busca de reforços para a próxima fase da Copa Libertadores da América e para o Campeonato Brasileiro. Embora a prioridade seja um zagueiro, o nome do meia Ricardinho, ex-Middlesbrough, ganhou força no clube e está nos planos da diretoria. Já houve entendimentos com o pai do atleta e a resposta do jogador à proposta apresentada é esperada nas próximas horas na Vila Belmiro, pois há pressa: segunda-feira vence o prazo para a inscrição na competição sul-americana. O atacante Deivid, recém-contratado, deverá ser apresentado segunda-feira. Neste sábado, o vice-presidente do clube, Norberto Moreira da Silva, esclareceu que o técnico Leão vinha acompanhando as negociações e aprovou a contratação do atacante. Com isso, acabou com a impressão de que o treinador não sabia dos entendimentos para contratar o jogador do Bordeaux. Na sexta-feira pela manhã, quando cos comentários sobre o acerto com Deivid começaram a circular no CT Rei Pelé, o técnico respondeu a um jornalista sobre a possibilidade de sua contratação: "não sei, não posso falar. Desculpem, a resposta é curta, grossa, mas é verdadeira". Norberto Moreira da Silva explicou neste sábado que havia um pedido da diretoria para que o assunto fosse mantido em absoluto sigilo até a assinatura do contrato, para evitar que as negociações fossem prejudicadas. E Leão evitou o assunto na sexta-feira, cumprindo o acordo. Ainda neste sábado, o presidente Marcelo Teixeira e o vice mantiveram outra reunião com o treinador. O ambiente era tenso e o encontro na sala do treinador durou 1h20. Teixeira e Leão deixaram o CT sem dar entrevistas, mas Norberto Moreira da Silva atendeu aos jornalistas para explicar que a reunião "era de rotina". Segundo ele, Leão acompanhou as negociações com Deivid. A tentativa de contratação de Ricardinho foi negada pelo dirigente.