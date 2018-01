Ricardinho terá a missão mais difícil Ricardinho vai ter a responsabilidade de organizar o time de acordo com o comportamento do Brasiliense. Com a experiência de já ter jogado mais atrás, marcando, em algumas partidas, ele tanto poderá ser decisivo na assistência ao ataque, repetindo o que fez nos minutos iniciais do segundo tempo contra o São Paulo, domingo. E também voltar para ajudar Vampeta e Fabrício na proteção à zaga e ocupando-se da saída da bola da defesa para ataque. Além disso, será o ponto de equilíbrio do time. Como a maioria dos colegas, tudo o que Ricardinho sabia sobre o Brasiliense ontem eram as informações superficiais de Parreira sobre a maneira como o time deverá se portar jogando fora de casa. Leia mais no Jornal da Tarde