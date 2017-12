Ricardinho treina e acha que joga Depois de um mês longe da equipe por conta de uma contusão, o meia Ricardinho está muito perto de voltar ao time do São Paulo. Recuperado da lesão, o jogador treinou com bola na manhã desta quinta-feira e garante que nada sentiu. Por conta disso, é quase certa sua escalação para a partida deste sábado contra o Paysandu, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. ?Treinei e graças a Deus correu tudo bem. Amanhã depois do treino, vou me reunir com os médicos e avaliar a situação. Se eles me liberarem e o técnico concordar, volto contra o Paysandu?, disse o jogador. Ataque - O técnico Roberto Rojas ainda não definiu quem será o companheiro do atacante Luís Fabiano no jogo contra o contra o Paysandu. Kléber, Rico e Diego Tardelli brigam pela vaga.