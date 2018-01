Ricardinho vai aprimorar o físico O meia Ricardinho deve ter tratamento especial e diferenciado dos demais companheiros esta semana, no São Paulo. Como passou longo período afastado por causa de contusões, ele fará um aprimoramento físico com o preparador Carlinhos Neves. Nesta segunda-feira sai o resultado dos inovados testes do tricolor, o dinamarquês adaptado, soccer test, que avalia desde piques até força e serve para deixar a equipe mais rápida e ágil. De acordo com Neves, mesmo sem os resultados, Ricardinho está fisaicamente um pouco abaixo dos companheiros. Os laterias e os voltantes são os melhores resultados.