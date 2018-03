Ricardinho vai desfalcar o São Paulo O técnico Roberto Rojas ganhou um problema para escalar o time do São Paulo para a partida contra o São Caetano, sábado, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Ricardinho apresentou uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e ficará pelo menos uma semana em tratamento. Ricardinho sentiu a lesão no segundo tempo do jogo contra o Guarani, no sábado passado, quando pediu para ser substituído. Segundo o médico Marco Aurélio Cunha, o meia fez muitos jogos em poucos dias (esteve na seleção, na Copa das Confederações) e isso pode ter sobrecarregado a musculatura, fazendo reaparecer uma antiga lesão. Além de Ricardinho, o São Paulo não poderá contar com Adriano e Gustavo Nery, que receberam o terceiro cartão amarelo Rojas, no entanto, tem outros motivos para comemorar. Kaká e Fabiano voltam ao time após cumprirem suspensão automática. Existem ainda, grandes possibilidades de o artilheiro Luís Fabiano ser escalado. O jogador - que se contundiu às vésperas da estréia da seleção brasileira na Copa das Confederações, está praticamente recuperado de uma lesão muscular.