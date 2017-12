Ricardinho vai jogar no Middlesbrough Finalmente, o destino de Ricardinho foi definido. Nesta segunda-feira, o meia acertou com o Middlesbrough, da Inglaterra, e fará companhia a Juninho Paulista, com quem foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, na Coréia do Sul e no Japão, e ao volante Doriva, ex-São Paulo. O contrato de Ricardinho vai até o final da atual temporada européia, em maio. ?Estou muito feliz em disputar um campeonato de tão alto nível, como é o Inglês. Voltar ao futebol europeu sempre foi um dos objetivos da minha carreira. Espero prosperar por aqui?, disse Ricardinho, que já atuou pelo francês Bordeaux. Depois de se desligar do São Paulo, onde não tinha ambiente ? alguns jogadores afirmaram que Ricardinho, de 27 anos, chegou até a fazer churrascos para se enturmar com o elenco ?, o meia passou algumas semanas procurando clube. Foi assediado por Santos, Corinthians e Benfica, entre outros clubes. Antes de acertar com Ricardinho, o Middlesbrough tentou as contratações dos atacantes Heskey, do Liverpool, e Viduka, do Leeds. O jogador brasileiro era a terceira opção. O Middlesbrough ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Inglês, com 28 pontos, 27 a menos que o líder Arsenal.