Ricardinho vai processar o São Paulo O advogado Marcus Vinicius Lourenço Gomes, que conseguiu a liminar para que Ricardinho pudesse jogar sem pagar a multa de R$ 2 milhões para o São Paulo está tranqüilo quanto à manutenção da decisão. Acha que será muito difícil o time do Morumbi conseguir a cassação da medida. Mais: vai entrar com duas ações contra o São Paulo, pedindo a revogação da cláusula contratual que ele considera "draconiana", além do pagamento dos direitos trabalhistas do atleta. Segundo o advogado, o clube reconheceu dívida de R$ 998 mil com o atleta, que não foi quitada. "A liminar foi concedida com base no artigo 5º da Constituição, que cuida dos direitos fundamentais e o direito ao trabalho é um deles." Mas ele baseou seu pedido, feito numa medida cautelar inominada para permitir que Ricardinho pudesse atuar, no fato de a rescisão contratual não ter sido homologada pelo Sindicato dos Atletas ou pelo Ministério do Trabalho, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). "Na verdade, o contrato celebrado foi feito para esconder direitos do atleta e impedir que ele exercesse sua profissão num clube brasileiro. Tudo foi feito de uma forma draconiana", disse Marcus Vinicius Lourenço Gomes. Segundo ele, o São Paulo admitiu uma dívida de R$ 998 mil com o atleta, pagou R$ 350 mil e condicionou a quitação do restante ao pagamento da multa de R$ 2 milhões. O advogado elogiou a liminar concedida pela juiz Célia Gilda Titto, da 64ª Vara da Justiça do Trabalho da Capital. "A decisão está muito bem embaçada e faz com que não estejamos preocupados com uma eventual cassação." Caso isso ocorra, ele terá de examinar as razões levantadas para saber como ficará a condição de Ricardinho continuar jogando pelo Santos. Enquanto isso não acontecer, o jogador está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Marcus Vinicius Lourenço Gomes informou que foi contratado por Ricardinho, "não tem nada a ver, portanto, com o Santos".