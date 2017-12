Ricardinho vira dúvida no Grêmio Se o Grêmio terá o reforço dos meias Anderson e Marcelo Costa, recuperados de contusão, e do zagueiro Domingos, que volta de suspensão, para o jogo contra a Portuguesa, sábado em São Paulo, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, o problema passou a ser o atacante Ricardinho. O jogador sente dores musculares e não participou dos primeiros dias de treino. O provável substituto é Lipatin, que marcou o gol de empate em 1 a 1 contra o Santa Cruz, na rodada passada.