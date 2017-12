Ricardinho volta e promete novo estilo Ricardinho voltará hoje ao time do São Paulo e terá entre suas funções não deixar a equipe ?torta? para o lado esquerdo, onde estarão Gustavo Nery, Kléber e Fabiano. ?Vou jogar de uma maneira diferente do que vocês estão acostumados, deixando o lado esquerdo para o Gustavo Nery juntar-se ao Fabiano?, explica. Leia mais no Jornal da Tarde