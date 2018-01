Ricardinho volta para liderar o Santos O capitão Ricardinho está de volta ao time do Santos, depois de passar 13 dias se recuperando de uma contusão na panturrilha. O jogo é contra o Rio Branco, nesta quarta-feira à noite, em Americana. "Precisamos ganhar para tirar o mais rápido possível essas diferenças do primeiro e do segundo colocados", disse o jogador, admitindo que a equipe tem tido problemas. "Houve casos de lesões no início do campeonato, mas isso também afetou as outras equipes". Ricardinho atribui os problemas físicos à falta de tempo para a preparação adequada. "Mas isso não vem mais ao caso. O que importa é que estamos quatro pontos atrás do líder, precisamos somar pontos e vamos encarar esse jogo contra o Rio Branco como uma decisão", avisou. Mais importante até que a armação das jogadas de ataque, Ricardinho vai voltar a cumprir seu principal papel, que é o de comandar o time dentro de campo. Essa liderança tem faltado à equipe, com exceção do clássico contra o Corinthians, em que o Santos venceu o rival por 3 a 0.