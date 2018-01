Ricardinho x Marcelinho no Morumbi O confronto entre São Paulo e Vasco já é interessante para o torcedor, mesmo num domingo de Páscoa. E neste domingo, a partir das 16 horas, no Morumbi, terá atração especial: o duelo entre os ex-corintianos Ricardinho e Marcelinho, que fizeram história pelo clube de Parque São Jorge. Entre outros títulos, ganharam juntos o Mundial de Clubes, em 2000, e duas vezes o Brasileiro, em 98 e 99. Em meados de 2001, porém, brigaram e Marcelinho deixou o Corinthians. Nunca mais se falaram. Os dois vão se encontrar pela segunda vez após o incidente. A primeira ocasião foi no Brasileiro de 2001, quando Marcelinho defendia o Santos. O Corinthians venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro. O duelo do Morumbi não sugere favoritos. Ambos fazem campanha regular no Campeonato Brasileiro. Os paulistas têm 5 pontos e os cariocas, 4. Para Marcelinho, falar sobre o ex-amigo não é problema. Garante que o reencontro não lhe causa nenhum desconforto. "Vou cumprimentá-lo, porque, da minha parte, não existe nenhum problema." Mas Ricardinho não gosta de tocar no assunto. "Não vou comentar esse assunto, não falo sobre isso, desculpem-me." Desde que se desentenderam, os meias tiveram destino bem diferente. Ricardinho ficou mais algum tempo no Corinthians e continuou tendo sucesso. Em 2002, ganhou o Torneio-Rio São Paulo a Copa do Brasil e, como reserva da seleção, a Copa do Mundo, antes de se transferir para o São Paulo. Marcelinho foi para o Japão, após rápida passagem pelo Santos, e ficou sumido no Gamba Osaka. Atualmente, contudo, o jogador carioca passa por ótima fase. Conquistou, com o Vasco, o Campeonato Carioca e já marcou 5 gols no Brasileiro, a maioria em cobranças de falta. O técnico são-paulino, Oswaldo de Oliveira, pediu, assim, que seus atletas evitem fazer faltas perto da área. O São Paulo contará com o retorno de Luís Fabiano e, provavelmente, do meia Souza, que se recuperou de contusão. "É uma partida boa de se jogar, precisamos vencer para nos aproximarmos o quanto antes das primeiras posições", observou Ricardinho. A equipe deve jogar com Rogério Ceni; Gabriel, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista, Souza (Rico) e Ricardinho; Reinaldo e Luís Fabiano.