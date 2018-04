Ricardo Bueno prevê chances iguais no clássico paulista

Na entrevista coletiva desta quarta-feira, Ricardo Bueno também fez uma análise do adversário palmeirense. "O ponto forte do Corinthians é o conjunto. Cada um resolve num jogo. Então, não dá para destacarmos apenas um ou dois jogadores", disse o atacante. "Por outro lado, nós viemos de quatro ou cinco jogos jogando bem, com um clima mais descontraído. Tem tudo para ser uma grande partida."

Repetindo o discurso do restante do elenco palmeirense e do técnico Luiz Felipe Scolari, Ricardo Bueno reforçou que objetivo no clássico de domingo não é atrapalhar o Corinthians, que luta pelo título do Brasileirão. Segundo ele, o Palmeiras vai jogar para terminar a temporada em alta, com uma vitória. E, se der, o atacante espera marcar o gol de um possível triunfo diante dos corintianos.

"Vou estar ali no campo para fazer o gol, como penso em fazer em todos os jogos. É claro que seria especial marcar no clássico, mas não para tirar o título do Corinthians e, sim, para ajudar o Palmeiras", avisou Ricardo Bueno, que não escondeu, porém, que torce para que o Vasco leve a melhor na disputa com o Corinthians e conquiste o título do Brasileirão.