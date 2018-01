Ricardo deixa Nilmar de novo fora do banco O técnico Ricardo Gomes deixou mais uma vez Nilmar fora do banco de reservas da seleção brasileira, desta vez para o jogo contra o Paraguai daqui a pouco em Concepción. O atacante do Internacional também não foi opção para a partida de estréia no Pré-Olímpico, quarta-feira, contra a Venezuela. Outro que está fora deste compromisso é o zagueiro Rodolfo. Ricardo Gomes confirmou que o volante Fábio Rochemback entra na equipe no lugar de Daniel Carvalho.