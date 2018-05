Ricardo Drubscky é apresentado como técnico do Goiás

GOIÂNIA - A perda da decisão do Campeonato Goiano para o Atlético-GO foi a gota d''água para Claudinei Oliveira no Goiás. Em seu lugar, foi apresentado nesta quarta-feira Ricardo Drubscky, que pediu a liberação do Paraná para acertar com o novo clube. Em suas primeiras palavras na equipe, ele falou sobre as expectativas para o Campeonato Brasileiro.

"Um clube como o Goiás sempre tem que entrar nas competições para fazer um bom papel, assim como fez no ano passado, e é isso que vamos buscar. Vamos contratar pontualmente e vamos entrar forte no Campeonato Brasileiro", declarou, descartando que a derrota na decisão do Goiano vá influenciar neste início de competição.

Ricardo Drubscky tem passagens por clubes como América-MG, Atlético-MG, Volta Redonda, Atlético-PR, Joinville e Criciúma. A estreia dele no comando do Goiás acontecerá já na noite desta quarta-feira, quando o Goiás enfrenta o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, no Serra Dourada, às 22 horas.

TROCA DE TÉCNICOS

Se Drubscky deixou o Paraná para assumir o Goiás, Claudinei Oliveira fez o caminho inverso. Nesta quarta-feira, o treinador que foi demitido após o vice goiano foi anunciado como novo comandante do clube paranaense, visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"É uma excelente oportunidade. Agradeço à confiança da diretoria paranista. Espero que, juntos, possamos colocar o Paraná na situação em que o clube merece estar, que é dentro da Série A", disse o treinador, que exaltou sua passagem pelo Goiás. "Fiquei satisfeito com o trabalho que fiz no Goiás, os números mostram isso. Saio de cabeça erguida, contribuí com o clube e o Goiás me ajudou no processo de evolução da minha carreira."