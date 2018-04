Ricardo Drubscky estreia no Fluminense contra a Cabofriense

Novo técnico do Fluminense, Ricardo Drubscky inicia no cargo com uma tarefa bastante complicada: classificar o time para as semifinais do Campeonato Carioca. Seu primeiro teste vai ser nesta quinta-feira, às 19h30, diante da Cabofriense, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 12.ª rodada.

O Fluminense começa a partida ocupando a sexta posição e, mesmo se vencer, não retorna ao grupo dos quatro melhores. Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, o time não pode admitir mais tropeços. E nesta quarta-feira já foi ajudado pelo empate do Madureira, que está no G4, com o Bonsucesso por 1 a 1.

Em seu teste inicial, o treinador não quis complicar. Ele vai manter a formação que o antecessor Cristóvão Borges considerava ideal. E vai contar com dois reforços. O lateral Giovanni e o atacante Kenedy se recuperaram de contusão e voltam a ficar disponíveis.

Giovanni está confiante no sucesso do técnico. "Estamos abraçando a ideia", afirmou. "Ele chega muito motivado, é um cara muito tranquilo e o Fluminense é uma boa oportunidade para ele, assim como é oportunidade para os jogadores que estavam sem espaço. Esperamos coisas boas".

A Cabofriense também está bastante pressionada. O time vem de quatro derrotas consecutivas na competição e está na 11.ª colocação, com apenas oito pontos, dois acima da zona de rebaixamento.