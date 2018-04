Ricardo Drubscky saiu por 'correção de rumo', diz dirigente do Flu

A demissão do técnico Ricardo Drubscky, do Fluminense, foi motivada por "uma correção de rumo". Foi isso que afirmou o diretor executivo de futebol, Fernando Simone, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, nas Laranjeiras. Segundo o dirigente, "o conjunto da obra" não atingiu o esperado pela diretoria, que decidiu pela demissão após o técnico comandar o time em apenas oito jogos.

"De comum acordo, chegamos à conclusão de que o trabalho não estava fluindo da melhor forma e resolvemos romper o vínculo", disse Simone. "Temos que fazer uma correção de rumo quando não estamos indo pelo lado correto. Ainda estamos no início do campeonato (brasileiro) e teremos tempo suficiente para melhorar."

O executivo de futebol deixou claro que o trabalho que Drubscky vinha desenvolvendo não estava agradando à diretoria. "Ele saiu pelo conjunto da obra. Tudo entra no bolo, resultados, dia a dia, o que a gente acha", comentou.

Simone não quis falar sobre quem será o substituto, já que, de acordo com ele, a decisão será tomada em comum acordo entre ele, o presidente Peter Siemsen e o vice de futebol, Mário Bittencourt. O auxiliar Marcão ficará como interino, mas não deverá ser efetivado. "No momento, não estou pensando nisso", declarou Simone. A intenção da diretoria é ter o novo técnico definido antes da partida com o Corinthians, domingo, no Maracanã.

Em nota sucinta, Ricardo Drubscky lamentou sua saída. "Saio do Fluminense lamentando não ter conseguido dar as respostas pelas quais eu e várias pessoas esperavam. Apesar de reconhecer que dois meses é muito pouco tempo para esboçar uma performance consistente no esporte coletivo, eu acreditava em bons resultados."

O treinador agradeceu ao vice de futebol e ao diretor executivo, mas não citou o presidente Peter Siemsen. Ele também se disse agradecido à imprensa carioca e pediu desculpas ao torcedor do Fluminense. "E parabéns por admirarem um clube tão charmoso", concluiu.