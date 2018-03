Ricardo Gomes acaba com regalias de Romário O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, começou nesta sexta-feira a cortar as regalias do artilheiro Romário e, a partir da próxima semana, o atacante que realizava um trabalho físico em uma academia próximo a sua casa, na Barra da Tijuca, fará os exercícios nas Laranjeiras. Durante cinco minutos, antes do treino, os dois conversaram pela primeira vez, e o treinador deixou expresso o seu desejo de fazer com que o jogador "apareça" mais no clube. "Houve uma modificação e mostrei ao Romário que é importante ele estar aqui", disse o treinador. "O que era feito em uma academia e tudo o que puder será realizado aqui. Isso é enquadrar? Não. Quero fazer o que é melhor para o Fluminense." Após resolver os problemas com Romário, Ricardo Gomes se preocupou em armar o time do Fluminense para a partida de domingo, contra o Americano, pela última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Por já estar assegurado na próxima fase, o treinador vai poupar alguns titulares e a formação do time só será revelada no último treino deste sábado. Uma das principais dúvidas do técnico do Fluminense está na formação da zaga e do meio-de-campo. O zagueiro Rodolfo e o lateral-esquerdo Júnior César estão contundidos. Ramon e Roger, assim como Romário podem ser poupados.