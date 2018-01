Ricardo Gomes acerta com o Bordeaux O treinador, e ex-jogador, Ricardo Gomes acertou nesta sexta-feira a sua ida para o Bordeaux, que disputa a primeira divisão do Campeonato Francês. De acordo com a diretoria do clube francês, Ricardo Gomes será apresentado ainda nesta sexta e substituirá Michel Pavon, que deixou o cargo por problemas de saúde. O Bordeaux é o segundo time francês na carreira do brasileiro - em 1996, teve boa passagem pelo Paris Saint-Germain. O ex-zagueiro da seleção brasileira, de 40 anos, ganhou notoriedade no Brasil como técnico depois de fazer boa campanha com o Juventude, de Caxias do Sul, no Brasileiro de 2002. Com isso, foi escolhido para ser o comandante da seleção pré-olímpica, mas falhou na tentativa de conseguir uma vaga em Atenas, no começo do ano passado. Depois, Ricardo Gomes dirigiu, sem sucesso, o Fluminense e o Flamengo.